В Нижнем Тагиле утонули два 13-летних подростка

Днём 25 июля на техническом водоёме ВГОКа на Голом Камне утонули два 13-летних подростка, сообщили АН «Между строк» в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила. Предположительно, погибшие приходились друг другу двоюродными братьями.

«Во время купания один из них оступился и попросил о помощи. Второй стал спасать брата, поскольку тот не умел плавать. В итоге оба подростка погибли. Одного брата достали ребята, которые отдыхали поблизости, а второго с глубины 3,5 метра достали водолазы», — пояснили спасатели.

Специалисты ЦЗНиТ просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, особенно во время нахождения в местах для купания.