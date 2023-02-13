В Нижнем Тагиле установят новые лифты в 17 домах на Гальянке и Вагонке

В Нижнем Тагиле в течение 2023 года в 17 многоквартирных домах на Гальянке и Вагонке установят 77 новых лифтов. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев у себя в соцсетях.

Старые лифты заменят в домах № 35, 68 и 102 на улице Дружинина, № 9 и 15 на Октябрьском проспекте, на Уральском проспекте, 32, улице Тагилстроевской, 1 и на Черноисточинском шоссе, 2. Кроме того, новые лифты установят в домах № 19, 20, 22 и 49 на улице Юности, № 33, 47 и 49 на улице Алтайской, а также на улице Пихтовой, 24 и Бобкова, 2. Нижнему Тагилу на эти цели выделили 130,8 млн рублей.

199 лифтов установят в Екатеринбурге за 251,7 млн рублей, в Асбесте — шесть за 8,6 млн рублей, в Лесном — два за 5,8 млн рублей, в Заречном — один за 2,5 млн рублей.

Напомним, в нашем городе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы» до 2024 года заменят 114 лифтов.