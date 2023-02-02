В многоквартирных домах Нижнего Тагила в 2023 году заменят 77 лифтов более чем за 130 млн рублей

В многоквартирных домах Нижнего Тагила в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году заменят 77 лифтов, отработавших свой срок эксплуатации. На эти цели будет выделено 130,8 млн рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение направить 400 млн рублей из регионального бюджета на замену старых лифтов Нижнему Тагилу, Асбесту, Заречному, Лесному и Екатеринбургу, сообщили в правительстве региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, эти муниципалитеты успешно прошли все этапы отбора заявок на обновление подъёмного оборудования в домах.

В Екатеринбурге установят 199 лифтов за 251,7 млн рублей, в Асбесте — шесть за 8,6 млн рублей, в Лесном — два за 5,8 млн рублей, в Заречном — один за 2,5 млн рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы» до 2024 года планируется заменить 114 лифтов, которые находятся в эксплуатации более 25 лет.