В многоквартирных домах Нижнего Тагила в ближайшие два года заменят 114 лифтов 

В Нижнем Тагиле до 2024 года заменят 114 лифтов, которые находятся в эксплуатации более 25 лет. Обновление лифтового парка пройдёт в 29 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Как рассказал первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин, замена лифтов проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы». Необходимые средства уже выделены. Работы планируется начать в апреле.

«Подписано соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии на общую сумму 278 026 029 рублей. Из них средства областного бюджета составят 134 284 490 рублей, местного — 57 704 619 рублей и средства собственников — 86 036 919 рублей», — рассказал Горячкин.

Ещё четыре лифта заменят в домах на Уральском проспекте, 78 и Папанина, 7, жители которых своими средствами решили заменить лифтовое оборудование.

В настоящее время Фонд капитального ремонта Свердловской области ведёт подготовку к конкурсу по отбору подрядчиков для замены оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет. Финансирование работ будет осуществляться со счёта регионального оператора.

Как отметили в мэрии, всего в многоквартирных домах Нижнего Тагила по состоянию на 1 января 2022 года нужно поменять 385 лифтов.