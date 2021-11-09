В Нижнем Тагиле умер мужчина, обвиняемый в страшном убийстве матери и дочери на Вагонке 

В Нижнем Тагиле от туберкулёза скончался 35-летний житель Нижнего Тагила, обвиняемый в убийстве матери и дочери на Вагонке в октябре 2018 года. Эту информацию E1.RU подтвердили в ГУФСИН по Свердловской области, отметив что смерть носит некриминальный характер.

«Он умер ещё 16 октября. Болел очень распространённым у осуждённых хроническим заболеванием. В последнее время находился в туберкулёзной больнице № 6 при лечебно-исправительном учреждении № 51 в Нижнем Тагиле. То есть умер он не в колонии. Все эти материалы направляются в следственные органы, обязательно проводится проверка. Предварительная причина смерти — болезнь», — рассказал глава пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Напомним, трагедия произошла 20 октября 2018 года в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту. По версии следствия, обвиняемый вместе со знакомой распивал алкоголь у неё дома, и из-за личной неприязни нанёс ей несколько ударов ножом в область груди и шеи. После этого обвиняемый изнасиловал и задушил шнуром от утюга её 12-летнюю дочь. Судмедэкспертиза установила, что мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана.

Выйти на преступника полицейским удалось после сбора около 14 тысяч анализов ДНК у жителей Нижнего Тагила в разных районах города. Подозреваемым стал ранее судимый житель Нижнего Тагила 35-летний Алексей Ж, который уже отбывал наказание по другому преступлению в колонии под Нижним Тагилом. До своего нового суда мужчина не дожил.