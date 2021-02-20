В Нижнем Тагиле следователи раскрыли подробности громкого убийства мамы с дочкой в 2018 году на Вагонке

Следователи раскрыли личность предполагаемого убийцы 36-летней Ольги Н. и её 12-летней дочери Валерии (имя изменено. — Прим. ред.) и детали громкого преступления. Напомним, трагедия произошла 21 октября 2018 года в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту. Судмедэкспертиза установила, что мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана. Следствие не исключало изнасилование. От соседей стало известно, что женщина вела асоциальный образ жизни и ежедневные пьянки в её квартире были обычным явлением.

В громком убийстве сотрудники полиции подозревают ранее судимого жителя Нижнего Тагила 35-летнего Алексея Жданова. Сейчас мужчина отбывает наказание по другому преступлению в колонии под Нижним Тагилом. По версии следствия, обвиняемый вместе со знакомой распивал алкогольные напитки у неё дома. Однако позже из-за личной неприязни он нанёс ей несколько ударов ножом в область груди и шеи. После этого обвиняемый изнасиловал и задушил шнуром от утюга 12-летнюю дочь хозяйки квартиры. Из дома мужчина ушёл, прихватив ноутбук и планшет.

Как ранее сообщал источник АН «Между строк», выйти на преступника полицейским удалось лишь после сбора около 14 тысяч анализов ДНК у жителей Нижнего Тагила в разных районах города. Эти данные подтвердили в СКР по Свердловской области. Один из тестов на 90% совпал с образцами ДНК, найденными на телах потерпевших. Он принадлежал пожилой женщине, которая, как потом выяснилось, является матерью подозреваемого.

«В результате комплекса проведённых мероприятий следствием установлен 35-летний гражданин, в настоящее время отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Свердловской области, куда он был помещён на основании приговора суда, состоявшегося уже после совершения убийства женщины и её дочери. Во время допроса мужчина под тяжестью неопровержимых улик дал признательные показания, которые подтвердил и детализировал в ходе проверки показаний на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Георгий Койнов.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, во время преступления подозреваемый тщательно скрыл следы преступления, обработав в квартире все поверхности, к которым прикасался. Ранее мужчина уже был судим за преступления разного характера, в том числе за насильственные действия.