В Нижнем Тагиле участились случаи серьёзных ДТП с участием пожилых водителей

В Нижнем Тагиле на автодорогах участились случаи происшествий со смертельным исходом по вине водителей преклонного возраста. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, с 6 августа произошло три ДТП по вине пенсионеров, в которых погибли трое, пострадали шестеро, в том числе один несовершеннолетний. Высокая температура, духота и перепады давления становятся причинами аварий.

С возрастом снижается внимательность, быстрота реакции, ухудшается зрение, что приводит к аварийным ситуациям на дороге. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила жителям преклонного возраста советуют на период жары по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, 6 августа 75-летний мужчина за рулём ВАЗ-2109, следуя по Южному подъезду, на регулируемом перекрёстке автодороги Южный подъезд — улица Гагарина при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Audi А4, за рулём которого находился 34-летний мужчина. В результате 73- летняя женщина — пассажир автомобиля ВАЗ-2109 погибла на месте аварии от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗа и ещё два пассажира, в том числе 14-летняя девочка, госпитализированы.

В тот же день 75-летний тагильчанин за рулём Tagaz Vortex, следуя по улице Зари, при повороте налево не уступил дорогу Renault Logan, за рулём которого находился 26-летний мужчина, двигавшийся в прямом направлении со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей. В результате столкновения Renault въехал в дерево. Находящиеся в этой иномарке пассажиры — 32-летняя женщина и 27-летний мужчина — от полученных травм погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

8 августа на улице Фестивальной у дома № 21 70-летний водитель Nissan X-Trail при движении задним ходом сбил мотоцикл Honda. Из-за столкновения байкер получил переломы и был доставлен в больницу.