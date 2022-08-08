В Нижнем Тагиле на Вагонке в ДТП погибли 2 человека

В минувшую субботу, 6 августа, в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл на улице Зари, когда 75-летний водитель автомобиля Vortex Corda не уступил дорогу 26-летнему водителю автомобиля Renault Logan, двигавшемуся со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей. После столкновения автомобилей Renault Logan врезался в дерево.

Пассажиры на задних сиденьях автомобиля Renault, 32-летняя женщина и 27-летний мужчина, скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель Renault госпитализирован в ГБ № 1 с сотрясением мозга, а 44-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущена домой. Водитель автомобиля Vortex в ДТП не пострадал.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское» осмотрели место ДТП, установили личности погибших и опросили очевидцев.

Водитель автомобиля Vortex имеет стаж вождения 30 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. В момент ДТП он был трезв. Водитель Renault имеет стаж вождения 6 лет. За всё время имеет 14 случаев нарушения ПДД. В связи с госпитализацией провести освидетельствование водителя Renault на состояние опьянения не удалось.

В настоящее время по факту ДТП продолжается расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.