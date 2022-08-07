На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП

В Нижнем Тагиле 6 августа произошло смертельное ДТП на улице Крымской, где столкнулись автомобили ВАЗ и Audi. В результате происшествия погибла 72-летняя пассажирка отечественной легковушки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Около 11:00 у дома № 22 на улице Крымской 75-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, следуя по регулируемому перекрёстку автодороги Южный подъезд – улица Гагарина, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi A4 под управлением 34-летнего мужчины, двигающемуся в сторону Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗ имеет стаж вождения 41 год, за нарушения ПДД не привлекался, в момент аварии был трезв. Водитель Audi со стажем вождения 16 лет и тоже на момент происшествия был трезв. Водитель иномарки сообщил сотрудникам ГИБДД, что ехал на зелёный сигнал светофора по Южному подъезду, неожиданно слева увидел выезжающий автомобиль ВАЗ-2109, предпринял меры к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП 73-летняя женщина — пассажир автомобиля ВАЗ-2109 от полученных травм погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. 14-летняя девочка с диагнозами «тупая травма живота, сотрясение головного мозга» госпитализирована в детскую ГБ. В момент происшествия она находилась на заднем пассажирском сиденье справа и была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель ВАЗ госпитализирован в Демидовскую городскую больницу с диагнозом «тупая травма живота, шок». 46-летняя женщина с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами находится в этом же медицинском учреждении.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, при осуществлении поворотов, разворотов быть предельно внимательными.