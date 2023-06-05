В Нижнем Тагиле суд встал на сторону полицейского, которого оскорбил скандальный блогер

Пригородный районный суд частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства, деловой репутации полицейского из Нижнего Тагила Леонида Головинова к скандально известному блогеру Антону Садакову.

Отметим, что вторым ответчиком по иску указан портал Е1.RU, а представителем Садакова является известный в определённых кругах блогер-правозащитник из Татарстана Ильнар Галиаскаров.

Речь в иске шла о материале на портале и видеоролике на YouTube о задержании Садакова вечером 23 ноября 2021 года на Руднике им. III Интернационала у Дворца национальных культур. Блогер зашёл в учреждение культуры без маски, а на просьбу сотрудников ДК использовать защиту органов дыхания ответил отказом. Вахтёр вызвал полицию, но и с представителями органов правопорядка мужчина вёл себя вызывающе. В итоге полицейским, в числе которых был Головинов, пришлось применить силу и усадить Садакова в патрульный автомобиль.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Пригородного районного суда, в итоге судья признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, размещённые на сайте СМИ и видеохостинге. В пользу полицейского взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в течение месяца.