В Нижнем Тагиле полицейский подал в суд на скандального блогера

Сотрудник полиции Нижнего Тагила подал иск о защите чести и достоинства к автору YouTube-канала «РосПозорНадзор» (Три Икса) Антону Садакову. Дело рассматривается в Пригородном районном суде. Третьим лицом заявлено МУ МВД «Нижнетагильское».

Скорее всего, речь идёт об одном или нескольких роликах с участием полицейского, которые блогер снимал и выкладывал у себя на канале. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев до решения суда воздержались.

Отметим, что вторым ответчиком по иску указан портал Е1, а представителем Садакова является известный в определённых кругах блогер-правозащитник из Татарстана Ильнар Галиаскаров.

Напомним, Антон Садаков в 2020–2021 годах вёл активную творческую деятельность. Например, в феврале 2020 года блогер стал участником конфликта в магазине «Экономный» на улице Юности в Дзержинском районе. Тогда мужчина облил из перцового баллончика сотрудника торговой точки. А в середине октября того же года неизвестные сожгли автомобиль активиста. Антон считает, что поджог автомобиля — дело рук «героев» его сюжетов. В середине ноября 2021 года Антона задержали сотрудники полиции в одном из магазинов на Тагилстрое. Блогер находился в помещении без маски и отказывался её надевать, после этого сотрудники торговой точки вызвали наряд ППС. В конце ноября прошлого года мужчину вновь задержали. На этот раз он оказал сопротивление полицейским возле Дворца национальных культур на Руднике им. III Интернационала.

«Местный 36-летний житель зашёл в учреждение культуры, оставив без присмотра в салоне своего автомобиля малолетнего ребёнка. Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своём YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создаёт провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Он отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещённый в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребёнка, которая и забрала его. В отношении нарушителя правил безопасности в период пандемии заведено два административных делопроизводства: по ст. 19.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», — отмечал тогда представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

В конце декабря 2021 года Тагилстроевский райсуд за повторное нарушение антиковидных правил назначил Садакову штраф в размере 15 тысяч рублей.