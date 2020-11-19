В Нижнем Тагиле блогера-антимасочника задержала полиция (ВИДЕО)

Автора YouTube-канала «РосПозорНадзор» задержала полиция во время съёмки очередного ролика в одном из магазинов сети «Красное и Белое» на Тагилстрое. Инцидент произошёл днём 16 ноября. Блогер, который называет себя Антон Художник, зашёл в магазин без маски, взял с полки бутылку сока и пошёл с ней на кассу. Мужчине предложили надеть маску или, в противном случае, его не смогут обслуживать.

Блогер стал требовать сертификат на маски и отказался надевать средство индивидуальной защиты. Руководство торговой точки вызвало сотрудников ЧОП, службы безопасности компании и полицию.

Судя по видеозаписи, Антон оказал сопротивление стражам порядка и после применения силы был доставлен в полицейский участок. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на нарушителя порядка составлен административный протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Член Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское», депутат городской думы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев считает, что подобное провокационное поведение блогера недопустимо в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации.

«Все эти правила надо соблюдать, потому что написаны эти правила не магазинами, а федеральными и региональными властями, – говорит нардеп. – То, что сейчас полиция вынуждена заниматься такими действиями, проверкой масочного режима в том числе – это дополнительная нагрузка на ведомство. Но они обязаны это делать. Я сам лично вижу, как в общественном транспорте некоторые люди носят маску на подбородке, а когда в салон заходят полицейские с проверкой, то пассажиры сразу надевают её по правилам, а потом снова стягивают. А что касается тех людей, которые не соблюдают эти меры, они начинают понимать всю серьёзность ситуации лишь тогда, когда сами оказываются в больнице. А в данном случае имеет место быть или откровенная провокация или душевное состояние человека. Таких людей в сложившейся обстановке адекватными ну никак сегодня назвать нельзя».