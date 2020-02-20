Блогер из Нижнего Тагила отбивался от охранника магазина газовым баллончиком во время съёмки выпуска про «просрочку» (ВИДЕО)

Блогеру из Нижнего Тагила, который в соцсетях называет себя Антон Художник, пришлось применить газовый баллончик во время очередного рейда по продуктовым магазинам. Инцидент произошёл 15 февраля в магазине «Экономный» на улице Юности в Дзержинском районе. Блогер вместе с напарником зашёл в магазин и начал снимать на камеру, как он ищет на полках просроченную продукцию. Через несколько минут к ним подошла сотрудница и потребовала прекратить видеосъёмку. Позже к конфликту присоединились ещё несколько работников торговой точки. В какой-то момент один из грузчиков попытался выхватить у блогера сотовый телефон, но Антон брызнул в него из газового баллончика. Словесная перебранка продолжалась ещё несколько минут — до тех пор, пока в магазин не прибыли сначала сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии, а потом и полиции.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по данному инциденту в ОП № 17 проводится проверка.