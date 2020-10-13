В Нижнем Тагиле сожгли автомобиль скандального видеоблогера

Стал известен владелец автомобиля ВАЗ-2114 который сожгли в ночь на 13 октября. Им оказался видеоблогер, известный под псевдонимом «Антон Художник» снимающий видео в стиле «ревизорро». Мужчина проверяет магазины на наличие просроченных продуктов, следит за работой судов и полиции, отслеживает некачественную работу автосервисов. За год ведения YouTube-канала блогер снял 250 роликов, в которых не раз попадал в скандальные ситуации с привлечением внимания сотрудников правоохранительных органов.

Антон считает, что поджог его автомобиля – дело рук «героев» его сюжетов. По словам блогера, до этого инцидента ему приходили угрозы в устной и в письменной форме. Мужчина предполагает, что в этом могут быть замешаны, в том числе, и сотрудники полиции.

«12 числа у меня выходит ролик [про ДПС]. Ну, а в час ночи у меня загорается машина» - говорит Антон в новом ролике.