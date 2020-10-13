На Руднике им. III Интернационала подожгли автомобиль, хозяин которого получал угрозы

В ночь на 13 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Волгодонской. В результате пожара у ВАЗ-2114 оказался повреждён салон и кузов. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь пожарных. Огонь локализован в течение двух минут.
Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, ночью хозяин автомобиля проснулся от звука сигнализации. Выглянув в окно, мужчина увидел, что его машина, припаркованная возле частного дома, горит. Сначала житель позвонил в пожарную службу, а после начал самостоятельно тушить огонь. К приезду пожарных он почти полностью справился с огнём. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Оказалось, что незадолго до пожара мужчина получал угрозы.
«Каждая машина должна иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, ёмкость с водой или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя. Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке», — сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы.