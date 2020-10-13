На Руднике им. III Интернационала подожгли автомобиль, хозяин которого получал угрозы

В ночь на 13 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Волгодонской. В результате пожара у ВАЗ-2114 оказался повреждён салон и кузов. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь пожарных. Огонь локализован в течение двух минут.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, ночью хозяин автомобиля проснулся от звука сигнализации. Выглянув в окно, мужчина увидел, что его машина, припаркованная возле частного дома, горит. Сначала житель позвонил в пожарную службу, а после начал самостоятельно тушить огонь. К приезду пожарных он почти полностью справился с огнём. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Оказалось, что незадолго до пожара мужчина получал угрозы.