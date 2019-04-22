В Нижнем Тагиле суд приступил к опросу свидетелей по делу об истязании ребёнка совладельцем провайдера «Планета» Юрием Юдиным

Сегодня, 22 апреля, в Пригородном суде прошло второе слушание по делу в отношении екатеринбургского бизнесмена, основателя компании «ITM Холдинг», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрия Юдина. По словам помощника прокурора Ольги Захаровой, на закрытом для прессы заседании опрашиваются свидетели с обеих сторон. При этом сотрудник надзорного ведомства не уточнила, сколько человек вызвала та и другая сторона.

По версии обвинения, в период с 2014 по 2016 год предприниматель совершил три эпизода, связанных с насилием над детьми. Один из случаев произошёл в частном доме в посёлке Капасиха, находящемся в собственности компании. По просьбе своей сожительницы Юдин занимался воспитанием её пятилетнего сына. Обвиняемый надевал на ребёнка собачий электроошейник, бил розгами и втыкал в руки иголки. Как позднее показала психиатрическая экспертиза, в силу возраста сам несовершеннолетний воспринимал такое насилие как норму.

Как ранее рассказал АН «Между строк» бывший сотрудник компании Иван Торлопов, в то время в секту входили порядка 20 человек. Во время еженедельных собраний, проходящих во внерабочее время на корпоративной квартире, они слушали Юдина, который цитировал известных философов, и занимались медитацией. В то время об истязании детей Торлопов ничего не слышал. Он уверен, что секта Юдина существует до сих пор, но никто из её участников не хочет идти против своего руководителя.

В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре прошлого года Пригородный суд Свердловской области переквалифицировал уголовную статью «Истязание» на административную «Побои» и освободил бизнесмена от ответственности. В конце декабря Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул дело на пересмотр.

У подсудимого четверо детей. В отношении двоих он лишён родительских прав. Мать последних детей приобщила к заявлению о лишении отцовства видеозапись, где мужчина издевается не только над своими детьми, но и над чужим ребёнком. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше.

Ни прокуратура, ни Следственный комитет пока не комментируют ход процесса.