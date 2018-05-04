В Нижнем Тагиле сторонники Навального выйдут 5 мая на «несогласованную» прогулку по Комсомольскому скверу

Организаторы митинга 5 мая за сохранение выборов мэра Нижнего Тагила, против произвола чиновников и узурпации власти объявили, что выйдут «на прогулку» в Комсомольский сквер, где мэрия не согласовала им митинг из-за акции «Память». Напомним, чиновники предложили оппозиционерам взамен площадку на ВМЗ, активисты в ответ попросили площадку на Тагильской лагуне, а после очередного отказа обратились в суд.

«Суд, проигнорировав нормы права и здравый смысл, встал на сторону администрации, представители которой даже не соизволили явиться в суд. Исполнительная и судебная власть объединились, чтобы заставить молчать нас, граждан, интересам которых должна служить. В нашем городе тема произвола чиновников – не пустой звук. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, и нам просто необходимо заявить о своем несогласии с таким порядком вещей», – говорится в сообщении активистов в группе «Протест | Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте».

После поражения в суде в соцсети было объявлено голосование, как организаторам поступить 5 мая. Больше всего голосов набрал вариант выйти на акцию в 14 часов в Комсомольский сквер, как изначально и планировали организаторы. При этом авторы поста предлагают отказаться от формата массовой акции с наглядной агитацией и звукоусиливающим оборудованием, а предлагают тагильчанам выйти на прогулку и пообщаться.

«Собираемся в 14:00, общаемся, обсуждаем актуальные вопросы федеральной повестки акции 5 мая и тагильской тематики, мирно и никому не мешая. Если вдруг встретим участников акции "Память", пообщаемся и с ними. Для того чтобы нам встретиться не нужны микрофоны и плакаты, даже если [они] запрещены незаконно», – пишут организаторы акции.

Добавим, что к посту оппозиционеров также прикреплён текст письма на имя руководителя аппарата администрации Андрея Ленды, в котором чиновника «от имени заявителей публичного мероприятия» настоятельно просят согласовать акцию в Комсомольском сквере или на Тагильской лагуне у памятника тагильчан, погибшим в локальных войнах. Авторы письма предлагают администрации и «Единой России» сократить сроки проведения акции «Память» или раздачи георгиевских лент, чтобы они успели провести в гайд-парках свою законную акцию.

Напомним, 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина, Алексей Навальный призвал сторонников выйти на массовые акции под лозунгом «Он нам не царь». Мэрия Москвы предложила провести шествие на проспекте Сахарова, но Навальный отказался и призвал сторонников выходить в первоначально заявленное властям место – на Тверскую улицу.

В Екатеринбурге власти также отказали штабу Навального в митинге в центре города и предложили парк Чкалова. Активисты планируют выйти на несогласованную акцию на площадь Труда, где якобы параллельно пройдёт митинг за права инвалидов.