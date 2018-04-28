Администрация Нижнего Тагила согласовала сторонникам Навального митинг за сохранение выборов мэра на ВМЗ. Активисты подали в прокуратуру и просят площадку в центре города

Мэрия Нижнего Тагила не согласовала уведомление местных сторонников Навального о проведении 5 мая митинга в Комсомольском сквере. Напомним, активисты планировали провести у памятника Николаю Демидову четырёхчасовой митинг за сохранение прямых выборов мэра города, против узурпации власти и произвола чиновников.

Как рассказал АН «Между строк» организатор митинга Алексей, в мэрии отказ объяснили акцией «Память» ко Дню Победы, которая должна пройти в Комсомольском сквере 5 мая. Постановление о проведении акции при этом подписано в день подачи уведомления о митинге сторонников Навального. В качестве альтернативы чиновники предложили активистам митинговать у памятника погибшим в ВОВ работникам ВМЗ — рядом с офисным центром «Красная площадь» на улице Выйской.

«Нас предложение не устраивает, так как мы считаем, что проблема выборов мэра касается всего города, поэтому митинг принципиально должен быть в центре. Мы предложили им согласовать второй гайд-парк, возле памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах. Ответ пока не получили», — рассказал АН «Между строк» организатор митинга.

Параллельно активисты обратились в Ленинскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников и принять меры прокурорского реагирования в случае выявленных нарушений. Заявители считают, что, так как постановление о проведении акции «Память» в Комсомольском сквере издано после их уведомления о митинге, нарушены их права на проведение массовых акций.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила заявили, что ответ по повторному обращению заявителя митинга будет предоставлен ему сегодня.