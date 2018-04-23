Сторонники Навального проведут в Нижнем Тагиле перед инаугурацией Путина митинг за сохранение прямых выборов мэра

Во всероссийский день протеста 5 мая, анонсированный оппозиционером Алексеем Навальным, в Нижнем Тагиле пройдёт митинг за сохранение прямых выборов мэра города, против узурпации власти и произвола чиновников. Соответствующее уведомление подал утром местный активист Алексей. Четырёхчасовой митинг с предварительной численностью 300 человек планируется провести у памятника Николаю Демидову в Комсомольском сквере.

«Нижний Тагил — единственный город в Свердловской области, в котором остались прямые выборы мэра. Недавно выборов лишили Екатеринбург, скоро, наверное, доберутся и до нас. В этом вопросе мы полностью поддерживаем [мэра Нижнего Тагила] Сергея Константиновича Носова, который выступает за сохранение прямых выборов мэра», — рассказал АН «Между строк» заявитель мероприятия.

Согласует ли администрация города митинг с такой целью или найдёт повод для формального отказа, на данный момент неизвестно. Напомним, 28 января руководитель аппарата администрации отказал в проведении митинга «Забастовка избирателей» в Комсомольском сквере из-за якобы ранее заявленного пикета «Единой России» и предложил сторонникам Навального митинговать на Руднике им. III Интернационала или в деревне Усть-Утка в 88 км от центра Нижнего Тагила. Однако позже чиновники пошли оппозиционерам на уступки и предложили площадку у подножия Лисьей горы. Акция тогда собрала около 120 человек.