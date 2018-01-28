«Забастовка избирателей» в Нижнем Тагиле. Фоторепортаж АН «Между строк»

В воскресенье, 28 января, в 46 регионах России прошли массовые акции сторонников Алексея Навального, который призывает к бойкоту выборов президента России после своего недопуска из-за непогашенной судимости. По данным МВД, на митинги в крупнейших городах страны вышли всего 4,7 тысячи человек. Соратники Алексея Навального (оппозиционер был задержан сразу после появления на Тверской улице Москвы) свои расчёты пока не представили, однако журналисты отмечают, что только в столице численность акции занижена полицией как минимум втрое.

В Нижнем Тагиле, по оценке корреспондентов АН «Между строк», на первую согласованную властями акцию сторонников Навального у подножья Лисье горы пришли 100-120 человек. Возможно, митинг собрал бы заявленные организаторами 300 человек, если бы не низкая температура и не самая удобная площадка. Как писало наше агентство, многие потенциальные участники не попали на акцию из-за перекрытой ГИБДД парковки у памятника металлургам. О ходе митинга в Нижнем Тагиле вы можете почитать в нашей онлайн-трансляции. Агентство новостей «Между строк» также публикует фоторепортаж Елены Коротковой с акции.