Мэрия Нижнего Тагила разрешила сторонникам Навального митинговать у Лисьей горы

Администрация Нижнего Тагила и сторонники оппозиционера Алексея Навального пришли к компромиссу по поводу митинга «Забастовка избирателей» 28 января. Как рассказали АН «Между строк» местные активисты, сегодня состоялась встреча с руководителем аппарата Андреем Лендой, который предложил провести митинг на новом месте — у памятника металлургам у подножья Лисьей горы. Напомним, изначально оппозиционеры хотели провести митинг на 300 человек в Комсомольском сквере, но площадка якобы оказалась занятой «Единой Россией», после чего чиновники предложили удалённые районы города: Рудник им. III Интернационала и деревню Усть-Утку в 88 километрах от Нижнего Тагила.

«Мы коллегиально согласились с предложением администрации, поэтому в воскресенье у Лисьей горы будет санкционированный митинг с использованием звукоусиливающей аппаратуры, транспарантов. Ленда попросил нас только не раздавать листовки Навального, потому что они якобы незаконные, но мы отвергли эту просьбу, потому что никаких решений, что это экстремистские или другие запрещённые материалы, нет», — рассказал активист Андрей Антропов.

По словам сторонников Навального, руководитель аппарата администрации не объяснил, почему впервые за 10 месяцев кампании согласовал протестную акцию в центре города, хотя ранее признавал такие митинги незаконными или отправлял оппозиционеров в отдалённые районы.

«Мы такой вопрос задали, но ответа не получили. Я считаю, что правдоподобно звучат версии, которые публикует анонимный Telegram-канал “Пьяная армата”. Команда согласовать поступила сверху, чтобы лишний раз не будоражить город скандалами с задержаниями, тем более митинг в Екатеринбурге будет вести [начальник штаба Навального] Леонид Волков», — объясняет Антропов.

Активисты надеются собрать на согласованном мероприятии около 300 человек. Митинг пройдёт 28 января с 14 до 16 часов.

Напомним, 24 января судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Владимир Луценко не удовлетворил административный иск активистов местного штаба Алексея Навального к администрации города. Сторонники оппозиционера просили признать незаконным ответ мэрии на уведомление о проведении 28 января митинга «Забастовка избирателей» и обязать чиновников согласовать его на первоначальном месте — у памятника Н. Н. Демидову в Комсомольском сквере.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей» в декабре 2017 года после того, как Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом на выборах президента из-за судимости по «делу Кировлеса». Первой акцией по бойкоту выборов должны стать митинги в городах России 28 января. В Екатеринбурге Министерство общественной безопасности согласовало митинг и шествие в сквере рядом с КРК «Уралец» на улице 8 Марта, несмотря на то, что назвало акцию «антиконституционной» и «угрожающей безопасности РФ». Ведущим митинга будет начальник штаба Навального Леонид Волков. В Москве и Санкт-Петербурге чиновники отказали в проведении акций в центре города, после чего Навальный отказался от альтернативных вариантов и призвал сторонников выйти на несанкционированные акции.