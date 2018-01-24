Суд Нижнего Тагила отклонил иск сторонников Навального к мэрии из-за митинга 28 января

Судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Владимир Луценко не удовлетворил административный иск активистов местного штаба Алексея Навального к администрации города. Сторонники оппозиционера просили признать незаконным ответ мэрии на уведомление о проведении 28 января митинга «Забастовка избирателей» и обязать чиновников согласовать его на первоначальном месте — у памятника Н. Н. Демидову в Комсомольском сквере.

Уведомление о проведении в Нижнем Тагиле всероссийской акции «Забастовка избирателей» тагильские активисты подали в 9 часов 10 минут 15 января — первый день приёма уведомлений на 28 января. Администрация города в своём ответе отказала в его согласовании, так как Комсомольский сквер якобы был уже занят в 9 часов 05 минут 10-часовым пикетом «Единой России», и предложила перенести акцию в отдалённые районы города: сквер Шахтёрской Славы на Руднике им. III Интернационала и площадь у памятника «Единению России» в деревне Усть-Утке, формально входящей в состав муниципального образования, но находящейся в 88 километрах от центра Нижнего Тагила.

В суде сторонники Навального пытались доказать, что уведомление единороссов согласовано задним числом, так как свидетели истца не видели представителей партии власти в мэрии утром 15 января. Кроме того, оппозиционеры настаивали, что чиновники намеренно чинят препятствия проведению их мероприятия в центре города, не предпринимают всё от них зависящее для проведения акции, нарушая федеральный закон и Конституцию.

«Представители администрации и “Единой России” в суд не явились. По нашему ходатайству судья прямо во время заседания позвонил в отделение “Единой России” и выяснил, что уведомление подала некая Ольга Васильевна Зайцева, а не указанные в нём руководитель местного исполкома ЕР Надежда Цикина и её заместитель Илья Шитов. Так как уведомление должно подаваться заявителем лично, мы ходатайствовали о ничтожности заявки “Единой России” и попросили суд признать наше уведомление согласованным», — рассказал АН «Между строк» активист штаба Навального.

С учётом перерывов для вызова свидетелей заседание продолжалось более пяти часов. Тем не менее судья Владимир Луценко отказал в резолютивной части решения в удовлетворении иска. Полный текст решения суд изготовит в четверг, 25 января.

Как заявили АН «Между строк» оппозиционеры, несмотря на поражение в суде, они не примут предложение мэрии о проведении митинга на Руднике или в Усть-Утке.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей» в конце прошлого года после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатом на выборах президента из-за судимости по «делу Кировлеса». Первой акцией по бойкоту выборов должны стать митинги в городах России 28 января. В Екатеринбурге Министерство общественной безопасности согласовало митинг и шествие в сквере рядом с КРК «Уралец» на улице 8 Марта, несмотря на то, что назвало акцию «антиконституционной» и «угрожающей безопасности РФ». В Москве и Санкт-Петербурге чиновники отказали в проведении акций в центре города, после чего Навальный отказался от альтернативных вариантов и призвал сторонников выйти на несанкционированные акции.