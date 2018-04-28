Мэрия Нижнего Тагила отказалась согласовать митинг 5 мая на Тагильской лагуне из-за раздачи георгиевских ленточек. Сторонники Навального обратились в суд

Администрация Нижнего Тагила не согласовала компромиссную площадку, предложенную сторонниками Алексея Навального для проведения 5 мая митинга за сохранение выборов мэра и против узурпации власти и произвола чиновников. Напомним, оппозиционеры изначально просили согласовать акцию в Комсомольском сквере у памятника Николаю Демидову, но выяснилось, что в этот же день там будет проходить акция «Память». Активистам предложили площадку в микрорайоне ВМЗ у офисного центра «Красная площадь», на что они выдвинули встречное предложение — площадка у памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах.

Согласно ответу на уведомление, эта площадка оказалась 5 мая также занятой. По словам чиновников, ранее на неё якобы заявилось местное отделение «Единой России», решившее провести там пикет «с целью увековечивания памяти участников ВОВ в форме раздачи георгиевских ленточек».

Как рассказал АН «Между строк» заявитель митинга за сохранение выборов мэра Алексей, сразу после отрицательного ответа администрации города в Ленинский суд был подан административный иск. В нём оппозиционеры просят частично отменить постановление мэрии о мероприятиях ко Дню Победы. Как ранее утверждали активисты, проведение акции «Память» у памятника Демидову ущемляет их права, так как соответствующее постановление опубликовано уже после подачи ими уведомления о проведении в Комсомольском сквере митинга. Теперь они просят суд отменить постановление в этой части, а также обязать мэрию согласовать митинг в одном из запрашиваемых ими мест.

Добавим, что после первого отказа администрации активисты потребовали от чиновников в протестных группах в соцсетях согласовать им одну из площадок в центре города. В противном случае они пообещали выйти на них без согласования с властями.