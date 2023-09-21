В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла пенсионерку от телефонных мошенников 

Накануне в Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла пожилую женщину от телефонных мошенников. Пенсионерка собиралась перевести аферистам 300 тысяч рублей.

Обеспокоенная пожилая женщина снимала крупную сумму в банкомате. На ситуацию вовремя среагировала старший сержант полиции Анастасия Пирожкова, которая в это время находилась на службе в торговом центре на проспекте Ленина. Решив удостовериться в намерениях пенсионерки, она осторожно попыталась выяснить, для чего ей понадобилось снимать крупную сумму.

На все вопросы пенсионерка с уверенность говорила, что снимает наличные для своих нужд. И только после того, как полицейская уточнила, поступал ли звонок из «главного управления», несостоявшаяся жертва рассказала всю историю.

«Оказалось, звонившие представлялись сотрудниками “главного управления” и напугали женщину, сказав, что её сбережения в опасности. После убедили пенсионерку перевести деньги на единый счёт. Благодаря своевременным действиям сержанта Пирожковой пенсионерка сохранила свои сбережения», — отмечают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После инцидента с женщиной побеседовали оперативные дежурные в отделе полиции МУ МВД № 18 и объяснили, какие техники используют злоумышленники, посоветовали не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не принимать решений второпях и всегда советоваться с близкими.

Напомним, что сотрудники тагильской полиции проводят регулярные рейды и разъяснительные беседы. Они объясняют гражданам, как не попасться на уловки мошенников.