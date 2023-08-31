Сотрудница Нижнетагильского музея-заповедника перевела 500 тысяч рублей мошенникам «из ФСБ», которые угрожали ей уголовным преследованием за финансирование Украины 

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 35-летняя сотрудница Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщине на мессенджер позвонил неизвестный, у которого в профиле стояла иконка Федеральной службы безопасности.

«Он огорошил женщину сообщением о том, что её подозревают в связи с “недружественной страной”, якобы получена информация, что она пытается оформить кредит, чтобы перевести деньги за рубеж. Понятно, что ничего подобного женщина не делала, о чём и сообщила звонившему, на что тот предположил, что это мошенники пытаются действовать от её имени, поэтому рекомендовал действовать в соответствии с инструкциями сотрудников банка, которые тут же ей и перезвонили», — пояснили в полиции.

Приняв звонок от «ведущего специалиста службы безопасности Центральной аппаратной части банка России», тагильчанка поверила, что на неё уже оформлен кредит. Для решения проблемы женщину срочно отправили в банк, чтобы самой перевести деньги на «безопасный счёт» для сохранности. После выполненных указаний ни «сотрудник ФСБ», ни «специалист банка» на связь больше не выходили. Пострадавшая обратилась в полицию.

Накануне начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров провёл встречу с работниками музея-заповедника по вопросам профилактики мошенничества. На встрече полковник уточнил, что подменные номера — это один из наиболее распространённых способов обмана граждан.

«Злоумышленники очень часто используют подменные номера, чтобы сбить с толку свою жертву и убедить в том, что звонят именно из той организации, сотрудниками которой они представляются. Регулярно поступают звонки пожилым гражданам с сообщениями о родственниках, якобы ставших виновниками ДТП. Мошенники, называющие себя следователями, требуют от престарелых людей выплаты денег за непривлечение родных к уголовной ответственности либо для компенсации морального ущерба пострадавшим. Никогда сотрудники полиции, представители других силовых структур не будут звонить гражданам с такими требованиями. Это однозначно мошенники. Нужно сразу прекращать разговор и звонить своим родным и в полицию», — разъяснил полковник Абдулкадыров.

Напоминаем, что в целях профилактики МУ МВД России проводит регулярные рейды в Нижнем Тагиле, во время которых сотрудники полиции объясняют пенсионерам, как не попасть в ловушку мошенников.