В Нижнем Тагиле состоялось закрытое совещание по «перезагрузке» горнолыжного комплекса «Гора Белая»

Сегодня в Нижнем Тагиле прошло совещание, посвящённое развитию туристического кластера на горе Белой. В мероприятии приняли участие сенатор Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. При этом многие региональные и местные СМИ на заседание рабочей группы приглашены не были.

По данным департамента информполитики региона, на засединии был представлен новый руководитель ГЛК «Белая» Максим Николаев, о скором назначении которого АН «Между строк» писало ещё в сентябре.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила на совещании, что до конца текущего года будет создана управляющая компания, утверждена концепция развития кластера, будут внесены изменения налогового законодательства в части установления льгот для резидентов, определены планы по развитию инфраструктурных мощностей, а также подготовлены документы, необходимые для передачи из федеральной в областную собственность основного перспективного участка развития кластера.

«Совещание рабочей группы было очень позитивным, мы раскрыли многие вопросы, внесли ясность в том, чем дальше будем заниматься. Меня очень вдохновило, как всегда, выступление Эдуарда Эргартовича Росселя. Он оценил работу, которая уже проделана, как потрясающую, потому что всё систематизировано и увязано с точки зрения концепции. Общий настрой участников рабочей группы хороший», — рассказал после совещания Znak.com директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Ранее канадские эксперты Ecosign представили почти доработанный проект обновлённого курорта «Гора Белая». Предполагается, что туристический кластер станет региональным круглогодичным курортом с возможностью одновременно обслуживать 7–7,5 тысяч человек (сейчас ГЛК «Гора Белая» эксплуатируется лишь на 20% своих возможностей). Зимой специалисты предлагают развивать лыжи, сноуборды, тьюбинг («бублики»), сани, прогулки на снегоступах, летом — катание на мотоциклах, велосипедах, мотовездеходах, лошадях, а также аттракционы и проведение разного рода мероприятий, например свадеб.

По предварительным расчётам, необходимая сумма инвестиций в проект составляет восемь миллиардов рублей. На реализацию первого этапа замысла канадцев понадобится около одного миллиарда рублей. На первом этапе запланированы создание инфраструктуры для фрирайдинга и установка скоростного подъёмника для обслуживания восточного склона горы. Также эксперты предложат построить на Белой гостиницу на 100–150 номеров с рестораном, реорганизовать существующий лыжный центр. В декабре Ecosign представит окончательное видение обновлённого ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом.