Стали известны основные кандидаты на должности директоров «Горы Белой» и УК кластера

Новым директором ГЛК «Гора Белая» с большой вероятностью станет руководитель спортинг-центра «Демидовский» Максим Николаев. Об этом АН «Между строк» сообщил источник в правительстве Свердловской области. По словам собеседника агентства, кандидатура тагильчанина уже согласована с местными и областными властями. Сотрудники комплекса также подтвердили агентству информацию о скором назначении директором «Белой» Николаева. Соответствующий указ о назначении губернатором ещё не подписан.

Директор спортинг-центра «Демидовский» Максим Николаев — многократный победитель чемпионатов России по спортингу, член правления национальной федерации спортинга. Команды центра «Демидовский» представляют на соревнованиях самых разных уровней Нижнетагильский металлургический комбинат.

Прежний директор «Горы Белой» Александр Зотов скончался в июне этого года от имевшегося у него заболевания. Он возглавлял горнолыжный комплекс с 2012 года.

Сегодня стало известно также, что Мининвест рекомендовал Министерству управления госимуществом назначить на должность директора управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» главу свердловского отделения «Деловой России» Леонида Гункевича. По данным Znak.com, соответствующее письмо было направлено накануне, 6 сентября. Ранее бизнесмен занимался концепцией развития рекреационно-туристического кластера в составе рабочей группы при правительстве Свердловской области.

Кластер займёт территорию 2,5 тысячи га и охватит 15 населённых пунктов в районе горы. Итоговая концепция будет представлена в декабре. По словам Гункевича, отвечающего за концепцию развития, она предполагает работу по нескольким направлениям.

«Стройки сначала не будет видно. Например, залитый фундамент из соображений безопасности должен отстоять год, иначе нельзя будет монтировать столбы для крепления подъёмников по международным строительным стандартам. Но уже в 2020 году станут видны изменения, начнётся этап монтажа. Параллельно будет вестись строительство инфраструктуры вокруг горы», — рассказал Леонид Гункевич.

В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что концепцию кластера разрабатывают вместе с мировыми экспертами, учитывая интересы жителей Горнозаводского округа. Подготовка документа будет завершена через два месяца, после чего начнётся этап принятия архитектурных решений, затем — проектирование, после которого начнутся работы на площадке.

Напомним, идея создать рекреационный кластер на базе курорта «Гора Белая» впервые зазвучала зимой 2017 года. Тогда губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на этой площадке можно создать особый налоговый режим (особую экономическую зону регионального значения), чтобы привлечь новых предпринимателей и развивать курорт не только как горнолыжный в зимнее время, но и как туристический — в летнее. В августе была создана управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».