Концепция кластера на горе Белой будет представлена через два месяца

Губернатор Евгений Куйвашев поручил авторам проекта туристско-рекреационного кластера на горе Белой подготовить заявку на его финансирование в 2019 году, сообщает департамент информационной политики главы региона.

Кластер займёт территорию в 2,5 тысячи га и охватит 15 населённых пунктов в районе горы. Итоговая концепция будет представлена в декабре.

По словам главы реготделения «Деловой России» Леонида Гункевича, отвечающего за концепцию развития, она предполагает работу по нескольким направлениям.

«Это развитие природного парка "Река Чусовая", Висимского заповедника, создание этнодеревни и парка Городской цивилизации — по аналогии с известными во всём мире детскими парками развлечений. Якорем проекта станет гора Белая, которая используется сейчас только на 20-25% и по степени загруженности инфраструктуры, и по времени», — рассказал Гункевич.

Отмечается, что концепцию кластера разрабатывают вместе с мировыми экспертами, учитывая интересы жителей Горнозаводского округа. Подготовка документа будет завершена через два месяца, после чего начнётся этап принятия архитектурных решений, затем — проектирование, после которого начнутся работы на площадке.

«Стройки сначала не будет видно. Например, залитый фундамент из соображений безопасности должен отстоять год, иначе нельзя будет монтировать столбы для крепления подъёмников по международным строительным стандартам. Но уже в 2020 году станут видны изменения, начнётся этап монтажа. Параллельно будет вестись строительство инфраструктуры вокруг горы», — рассказал Леонид Гункевич.

Напомним, идея создать рекреационный кластер на базе курорта «Гора Белая» впервые зазвучала зимой 2017 года. Тогда губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на этой площадке можно создать особый налоговый режим (особую экономическую зону регионального значения), чтобы привлечь новых предпринимателей и развивать курорт не только как горнолыжный в зимнее время, но и как туристический — в летнее. В августе была создана управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», имя её руководителя пока не называют, но имя Леонида Гункевича звучит в числе фаворитов на этот пост.