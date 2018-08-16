Для кластера «Гора Белая» создадут управляющую компанию

Сегодня на заседании правительства региона губернатор Евгений Куйвашев одобрил создание автономной некоммерческой организации (АНО) «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера “Гора Белая”».

Как пояснила и. о. министра управления госимуществом Елена Николаева, основная цель создания АНО — образование, управление и развитие туристско-рекреационного кластера. Управляющая компания должна заняться организацией совместной работы правительства, различных ведомств и организаций при строительстве инженерной инфраструктуры и спортивных объектов кластера.

Имя руководителя новой управляющей компании пока неизвестно. Активный интерес к проекту проявляет руководитель свердловской «Деловой России» Леонид Гункевич, участвовавший ещё в первых установочных совещаниях по развитию проекта, уточняет Znak.com.

Напомним, впервые об особой экономической зоне на горе Белой губернатор Евгений Куйвашев упомянул в начале февраля — на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей. По его мнению, комплексу нужно выйти за рамки «только спортивной направленности». Сейчас ГЛК привлекает порядка 270 тысяч туристов в год, зарабатывая 55 млн рублей, однако, по оценке экспертов, здесь может быть и более миллиона туристов ежегодно при условии комплексного развития территории и близлежащих посёлков. Сейчас вокруг горы собираются создать особую экономическую зону с особым налоговым режимом.

В середине июля депутаты областного парламента в трёх чтениях приняли законопроект об изменениях в законе о туризме региона, который поможет создать на горе Белой под Нижним Тагилом туристско-рекреационный кластер.

По информации СМИ, инвестиции в культурно-досуговый и туристический центр на ГЛК «Гора Белая» могут составить 45 млрд рублей за 10 лет. Из бюджета Свердловской области будет выделено 7 млрд рублей. Остальные средства в проект должны будут вложить частные инвесторы. К середине февраля 2019 года должна быть разработана архитектурная концепция кластера. На площадку подрядчик должен выйти в сентябре следующего года.

Проект будет реализовываться на базе уже существующего горнолыжного комплекса, который расположен в 37 км от Нижнего Тагила, и затронет 15 населённых пунктов. Согласно концепции Министерства инвестиций Свердловской области и Корпорации развития Среднего Урала, в рамках кластера будут построены гостиница на 50 мест, каток, ФОК с бассейном, два кафе, трассы для лыж и летних прогулок, площадка для пейнтбола и сервисный центр. Во время первого этапа на ГЛК «Гора Белая» создадут сноупарк, откроют кафе, будет проведена серия фестивалей. Проекты со статусом резидентов кластера получат льготы на налог на прибыль, налог на имущество организаций, льготные ставки при применении упрощённой системы налогообложения.