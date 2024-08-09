В Нижнем Тагиле состоялось открытие 50-метрового флагштока (ВИДЕО)

Сегодня, 9 августа, на набережной Тагильского пруда состоялось торжественное открытие 50-метрового флагштока. Он оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Размер полотна — 16,6 на 11,1 метра. Перед поднятием флага объявили минуту молчания в память о погибших от взрыва газа на Вагонке.

Напомним, что монтажом флагштока в районе фонтана на улице Горошникова занималось МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником тендера на 30 млн рублей. Под флагштоком сделали гранитную площадку и обнесли объект забором высотой 1,2 метра. Также установили видеонаблюдение и подсветку.

«Сегодня, в преддверии Дня города, мы поднимаем флаг нашего государства в центре Нижнего Тагила, на нашей набережной. Флаг — это символ единства и мощи нашей страны. Сегодня, как никогда, мы должны быть едины. Это место станет ключевым для проведения различных мероприятий. Флагшток — символ, прежде всего, патриотизма, символ веры в нашу великую необъятную страну», — сказал мэр города Владислав Пинаев.

Деньги на флагшток заложили в корректировку городского бюджета. В конце мая депутаты Нижнетагильской городской думы прохладно восприняли идею установить флагшток за 30 млн бюджетных рублей, но в итоге за корректировку бюджета проголосовали 18 из 23 присутствующих на заседании народных избранников. Не только депутаты, но и простые горожане скептически отнеслись к такой дорогой покупке. Многие считают, что деньги из муниципальной казны следует тратить на решение более актуальных проблем, которых в Нижнем Тагиле предостаточно.

Позже мэр Владислав Пинаев рассказал, что идея установить флагшток пришла ему во время заграничной поездки.