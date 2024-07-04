«Во дворах тьма кромешная, а тут флагшток, да зачем он нужен». Что тагильчане думают об установке на городской набережной 50-метрового флагштока за 30 млн рублей (ВИДЕООПРОС)

В Нижнем Тагиле на набережной Тагильского пруда начали установку 50-метрового флагштока (примерно высота 16-этажного дома) стоимостью 30 млн рублей. АН «Между строк» решило узнать у жителей города, насколько необходимо такое сооружение и на что, кроме флагштока, можно было бы потратить эти деньги.

Опрошенные разошлись во мнениях. Против инициативы мэрии выступили молодые тагильчане, ряд собеседников заявили, что в городе существуют более насущные задачи, которые требуют решения: например, на Вагонке не хватает освещения во дворах и есть проблемы с ливневой канализацией. Многие жители считают, что деньги лучше было бы потратить на медицину, образование, дороги и транспорт.

Напомним, что монтажом флагштока в районе фонтана на улице Горошникова занимается МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником тендера. Флагшток будет оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Сам флаг будет иметь размеры 16,6 на 11,1 метра. Под флагштоком сделают гранитную площадку, объект обнесут забором высотой 1,2 метра. Планируется установить видеонаблюдение и подсветку. Работы должны быть закончены до 5 августа 2024 года.



Деньги на флагшток заложили в корректировку городского бюджета. В конце мая депутаты Нижнетагильской городской думы прохладно восприняли идею установить флагшток за 30 млн бюджетных рублей, но в итоге за корректировку бюджета проголосовали 18 из 23 присутствующих на заседании народных избранников.

«В то время, когда у нас на грани закрытия ряд патриотических клубов, мы устанавливаем флагштоки за 30 млн рублей. На фасадах управления ЖКХ и на фасадах домов есть флагштоки. Мне кажется, у нас этого достаточно. Я считаю, что эти деньги нужно распределить на детские садики. В моём округе в 40% детсадов до сих пор стоят деревянные окна», — возмутился во время рассмотрения корректировки бюджета депутат Дмитрий Костенников.