«В Турции идёшь, за душу берёт, развевается национальный флаг. Это гордость за страну». Идея установить 50-метровый флагшток в центре Нижнего Тагила возникла у Владислава Пинаева во время заграничной поездки (ВИДЕО)

Идея установить на набережной Нижнего Тагила флагшток высотой 50 метров возникла у мэра города Владислава Пинаева во время заграничной поездки. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Тагил-ТВ».

«Знаете, как вообще родилась эта идея? Раньше, посещая, такие страны, как Азербайджан, Турция, увидел, как там культивируется национальный символ — государственный флаг. В Турции идёшь, за душу берёт, развевается национальный флаг. Это гордость за страну. И вот решил: почему бы у нас такому же символу не появиться? При бюджете в 28 млрд рублей город может себе это позволить. Это ведь патриотизм, это воспитание, это символ нашего государства, мощь. Мне кажется, он будет виден со всех сторон, будет подсвечиваться. Ведутся грандиозные работы, деньги же потрачены на то, чтобы не просто установить фонарную опору. Там устанавливают семь 10-метровых свай, это большой объём работ», — рассказал Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».

Градоначальник считает, что объект должен использоваться для проведения различных мероприятий патриотической направленности, например, линеек и награждения спортсменов.

Напомним, что корректировку бюджета для утверждения затрат на флагшток в размере 30 млн рублей в городской думе одобрили не единогласно: «за» проголосовали 18 из 23 депутатов, не все депутаты были согласны с таким решением, так как считают, что деньги лучше потратить на другие нужды. Так, Дмитрий Костенников заявил, что патриотические клубы в городе на грани закрытия, у него в округе в 40% детских садов до сих пор деревянные окна, поэтому такая стройка неуместна.

Жители города довольно прохладно восприняли идею строительства флагштока, о своём отношении к инициативе Владислава Пинаева они рассказали в опросе АН «Между строк», многие собеседники заявили, что в городе существуют более насущные задачи, которые требуют решения: например, на Вагонке не хватает освещения во дворах и есть проблемы с ливневой канализацией. Некоторые считают, что деньги лучше было бы потратить на медицину, образование, дороги и транспорт. Ряд опрошенных поддержали проект.