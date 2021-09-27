В Нижнем Тагиле состоялась премьера семейной драмы с национальным колоритом по повести Чингиза Айтматова

Нижнетагильский драматический театр представил первую премьеру нового сезона — спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) по повести Чингиза Айтматова. Режиссёр постановки Даниил Безносов превратил прозаическую историю о семье малочисленного народа нивхов в остросюжетный визуальный шедевр, в котором, кстати, практически нет декораций.

Интересно, что для Даниила Безносова, выбравшего эту повесть для своей новой постановки в тагильской драме, это довольно близкая история. Даниил когда-то жил на Сахалине — острове, где проживают представители народа нивхов. А ещё он знаком с человеком, ставшим прообразом главного героя Кириска. Владимир Санги — основатель нивхской литературы, один из авторов реформы нивхского алфавита, издатель русских классиков в переводе на нивхский язык — учился в одном институте с Чингизом Айтматовым и рассказал ему историю из своего детства. Санги точно так же, как и герой повести, в детстве отправился на морскую охоту с отцом, дядей и дедом и заблудился в море после шторма. Реальная история закончилась благополучно, а вот писатель Чингиз Айтматов трагично обыграл её, добавив национальные колорит и мудрость, вплетая в текст красивые нивхские легенды.

«Сложности были с тем, что это проза, а не пьеса. Приходилось прозу переводить в диалоги. Ещё нужно было настроиться на медленное нивхское мышление. Поэтому мне показалось правильным провести часть репетиций на природе, чтобы затормозить наши внутренние городские ритмы. К тому же у нас новый артист — Илья Головин. Репетиция в лесу помогла преодолеть внутреннее незнакомство, притереться артистам друг к другу», — рассказывает Даниил Безносов.

Вместе с режиссёром над постановкой работали московский художник Михаил Кукушкин, художник по свету Руслан Майоров, обладательница «Золотой Маски» композитор Ольга Шайдуллина. Костюмы героев были сшиты из мехов, щедро подаренных жителями Нижнего Тагила театру. А того самого пегого пса, который покажет дорогу к дому, создала видеохудожник театра Юлия Орлова.

Спектакль получился визуально очень впечатляющим, несмотря на то, что главной декорацией в нём является лодка — бутафорская, созданная в цехах театра, но выглядящая так, словно её вырезали из ствола дерева.

А ещё зрители видят многометровые полотна полупрозрачной ткани, которая струится по сцене, как вода. Большое значение имеют свет и звук. И конечно, язык — артисты читают оригинальный текст из повести Айтматова.

В спектакле работают восемь артистов. Новичку театра Илье Головину досталась роль мальчика Кириска, жизнь которого так важна взрослым. Мудрого деда играет Валерий Каратаев, мать — Марианна Булыгина, роль отца Кириска исполняют Александр Швендых и Василий Мещангин, дяди — Юрий Сысоев и Алексей Карпов. А Ирина Цветкова, Екатерина Борисенкова и Таиса Краева предстают сразу в нескольких запоминающихся образах.

Спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря», как говорят в театре, в первую очередь рассчитан на семейный просмотр. Билеты на постановку уже в октябре молодые люди смогут приобрести по «Пушкинской карте». О том, что это такое, читайте в нашем Guide Pro.