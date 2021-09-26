Guide PRO. Что такое «Пушкинская карта» и кто может попасть в театр бесплатно?

С 1 сентября в России начал действовать проект Минкульта «Пушкинская карта», позволяющий молодым людям приобретать билеты на культурные мероприятия за счёт государства. В новом выпуске Guide PRO рассказываем всё, что нужно знать о карте: как её получить и куда по ней можно сходить.

Кто может получить карту?

Получить карту могут все россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Оформить карту может только сам получатель — даже если он несовершеннолетний. Родители не могут сделать это за него.

При замене паспорта в 20 лет паспортные данные обновляются через портал госуслуг. Те, кому уже исполнилось 22 года, тоже имеют право оформить карту и пользоваться ей до следующего дня рождения.

Сколько денег на карте?

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года сумма, которую можно потратить на культурные мероприятия, составляет 3 тысячи рублей. С 2022 года на карту будет начисляться по 5 тысяч рублей в год. По окончании срока действия неиспользованные средства сгорают. Сумма на «Пушкинской карте» одинакова для всех, особых условий для льготников нет. Снять деньги с карты тоже не получится.

Как получить карту?

Чтобы получить «Пушкинскую карту», нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Если с этим проблем нет, скачивайте приложение «Госуслуги. Культура». Далее нужно ввести логин и пароль, которыми вы пользуетесь на «Госуслугах», и приложение автоматически оформит карту.

Пока картой можно пользоваться только виртуально: покупка билетов осуществляется в приложении «Госуслуги. Культура». При желании с 1 октября можно будет получить и физическую карту в любом отделении «Почта Банка» при предъявлении паспорта и СНИЛС. При этом, если вы оформили виртуальную карту онлайн, получать физическую необязательно.

Куда можно сходить в Нижнем Тагиле по «Пушкинской карте»?

На данный момент в нашем городе к проекту подключились Новый молодёжный театр, Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и Нижнетагильская филармония. С 2022 года молодые тагильчане также смогут бесплатно сходить в музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Кроме того, по «Пушкинской карте» можно посетить учреждения культуры в других городах России.

Куда стоит покупать билет по карте?

«Пушкинская карта» появилась недавно, но в интернете люди уже делятся главным лайфхаком — деньги лучше тратить на спектакли и концерты, потому что в музеях и так действуют скидки для школьников и студентов, а также существуют дни, когда учреждения можно посетить бесплатно.