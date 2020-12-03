В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом Георгий Ионга. Он посвятил профессии более 39 лет

В Нижнем Тагиле на 65-м году жизни скончался заведующий травмпунктом городской больницы № 1 Ионга Георгий Григорьевич. Своей профессии он отдал 39 лет жизни, сообщает пресс-служба медучреждения.

До поступления в медицинский институт Георгий Ионга работал санитаром в травматологическом отделении. В 1980 году окончил Свердловский медицинский институт по специальности «лечебное дело» и прошёл интернатуру по специальности «хирургия». Два года работал врачом-травматологом, а после — в должности заведующего травматологическим пунктом.

За многолетний труд Георгий Григорьевич был награждён почётными грамотами главы администрации Дзержинского района, Министерства здравоохранения Свердловской области, главы Нижнего Тагила.