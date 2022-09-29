В Нижнем Тагиле с 1 октября проезд в трамвае можно будет оплатить со скидкой 10 рублей по карте «Уралочка»

Жители Нижнего Тагила смогут оплатить проезд со скидкой 10 рублей по карте «Уралочка» не только в автобусах, но и в трамваях. Акция действует с 1 октября по 31 декабря 2022 года и запускается благодаря договорённости платёжной системы «Мир» и нового партнёра предприятия «Тагильский трамвай» — компании «Газпромбанк», обслуживающей систему оплаты проезда с 19 сентября. Размер скидки «Тагильскому трамваю» компенсирует платёжная система «Мир».

Теперь воспользоваться скидкой при оплате проезда в трамвае могут:

пользователи карт «Мир» при оплате проезда только с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay, установленных на мобильном устройстве с функцией бесконтактной оплаты NFC: телефоне, часах, брелоке, браслете (скидка на оплату не применяется при прикладывании к терминалу кондуктора пластиковой карты «Мир»);

пользователи единых социальных карт «Уралочка» (выпускается на базе платёжной системы «Мир») при оплате проезда как с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay на мобильном устройстве, так и пластиковой картой.

Скидка предоставляется при оплате как по полному тарифу, так и для льготных категорий граждан при предъявлении соответствующего удостоверения. В чеке за поездку будет напечатана стоимость проезда по стандартной величине: 22 рубля для полного тарифа и 14 рублей для льготного, а списание средств с банковского счёта выполнится со скидкой.

По одной карте или мобильному устройству за одну поездку можно приобретать до четырёх билетов по полному тарифу, льготному тарифу и тарифу для провоза багажа в любой комбинации.

Акция «Проезд со скидкой 10 рублей» не сочетается с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы. В случае пересадки в течение любого времени плата за проезд со скидкой списывается со счёта вновь.