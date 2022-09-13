В Нижнем Тагиле проезд в пригородных автобусах можно будет оплатить со скидкой в 10 рублей по карте «Уралочка»

В Нижнем Тагиле заработала единая социальная карта «Уралочка». С её помощью горожане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой в 10 рублей.

Акция будет распространяться до конца 2022 года на следующие пригородные маршруты:

— № 102 Нижний Тагил — Малая Лая;

— № 105 Нижний Тагил — Синегорский;

— № 107 Нижний Тагил — Балакино;

— № 108 Нижний Тагил — Новоасбест;

— № 117 Нижний Тагил — Горноуральский;

— № 633 Нижний Тагил — Нижняя Ослянка.

Как пояснили АН «Между строк» в компании «Сапфир-эксперт», занимающейся разработкой программного обеспечения, на одном маршруте могут работать несколько перевозчиков и не все они предоставляют скидку. Также к программе пока не подключены городские перевозчики, поскольку они не используют валидаторы и бесконтактный способ оплаты.

«У нас участвуют в проекте перевозчики, которые используют автоматизированную систему оплаты проезда. В Нижнем Тагиле на сегодняшний день эта автоматизированная система оплаты проезда используется частично. Перевозчики внутри города не используют данную систему оплаты проезда, не используют валидаторы. Поэтому до конца года эта акция внутри города не применяется. Если тагильские перевозчики присоединятся к ЕКАРТЕ, то это автоматически будет давать возможность пассажирам использовать скидку в 10 рублей. В ближайших перспективах использовать карту для прохода в учебное учреждение, общежитие, оплаты проезда и начисления стипендии. Также мы планируем увеличивать количество предприятий в Нижнем Тагиле, которые будут предоставлять эту услугу», — рассказал АН «Между строк» Павел Ведерников, генеральный директор ООО «Сапфир-эксперт».

Карта «Уралочка» содержит два приложения: транспортное и банковское. Скидка предоставляется только при оплате проезда банковским приложением, на котором используется система «Мир». Терминал оплаты сначала считывает данные с транспортного приложения (для этого необходимо удерживать карту у терминала до момента переключения на банковское приложение).

Бесплатно оформить единую социальную карту и пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. Получить карту можно в отделениях банка «Синара» (ранее СКБ-банк), ВТБ, «Почта Банка», МФЦ и пунктах выдачи нефинансовых карт. Карта является персональной, поэтому для её оформления необходимо заполнить заявление и предоставить паспорт и СНИЛС.

Проект «Единая социальная карта» стартовал в Свердловской области в ноябре 2018 года. С помощью «Уралочки» можно оплачивать товары и услуги, получать денежные переводы, пользоваться скидками. ЕКАРТА может работать как проездной билет (срок использования ограничен указанным периодом) или как электронный кошелёк (сколько поездок совершил, столько и списывается с баланса карты). Также имеются и другие тарифы, некоторые уже используются в городах Свердловской области.