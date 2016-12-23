В Нижнем Тагиле продлили арест зарезавшему жену и дочь сотруднику ФСБ

Нижнетагильский гарнизонный военный суд оставил до весны под арестом экс-сотрудника ФСБ Александра Игнатьева, который 21 октября зарезал жену и маленькую дочку в собственной квартире в Екатеринбурге. После ареста Игнатьев был отправлен под арест на два месяца и этапирован в Нижний Тагил. По данным E1.ru, заседание суда состоялось 21 декабря.

Приговор по этому уголовному делу ожидается не раньше февраля 2017 года, в рамках следствия назначен ряд экспертиз, уточняет издание.

Напомним, трагедия произошла в доме № 68 на улице Токарей. В собственной квартире на 11-м этаже Игнатьев зарезал свою жену и 4-месячную дочь. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе горло, но врачи сумели спасти его. В живых осталась 7-летняя дочь. По словам чекиста, на убийство его толкнул компьютерный вирус, который поразил его через смартфон. Игнатьев работал в ФСБ с 2004 года, где дослужился до звания майора, а до этого год работал в прокуратуре.

Агентство новостей «Между строк»

ВИДЕО: E1.ru