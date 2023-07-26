В Нижнем Тагиле появится ещё 19 «золотых» остановок от ИК-12

В Нижнем Тагиле появится ещё 19 новых остановочных павильонов, которые для города сделали заключённые ИК-12. Как рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, эти конструкции уже готовы к отгрузке и установке, все работы были выполнены в соответствии с технормами, указанными в проекте.

Напомним, «золотые» остановки от ИК-12 стали предметом обсуждения тагильчан в конце октября прошлого года, когда спустя несколько недель после монтажа стёкла павильонов начали трескаться. Проблема коснулась конструкций у кинотеатра «Родина» (установлены в двух направлениях) и у вокзала. В мэрии тогда сказали, что остановки испортили вандалы, а Центр организации дорожного движения города подал в ОП № 16 заявление по факту нанесённого ущерба на сумму более 33 тысяч рублей. При этом местные жители обратили внимание на то, что характер повреждений на всех остановках одинаковый, предположив, что трещины могли возникнуть из-за неправильного монтажа и отсутствия резиновых уплотнителей между железными креплениями, а не от рук хулиганов.

Впрочем, новые конструкции вызвали возмущение жителей Нижнего Тагила не только из-за появившихся трещин на стёклах: горожане отмечали их неэстетичный вид и неудачное цветовое решение.