В Нижнем Тагиле после публикации АН «Между строк» прокуратура проверит многодетную мать, которая устроила в квартире наркопритон

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района организовала проверку после публикации АН «Между строк» о том, что жильцы дома на улице Максарёва жалуются на соседку, которая должным образом не следит за своими детьми. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, накануне в редакцию обратились жильцы дома № 13 на улице Максарёва и попросили обратить внимание компетентных органов на соседку, которая устраивает в квартире наркопритон, в то время как три её дочки (6 лет, 3 года и 1 год) спят на балконе и просят еду. 8 августа соседи уже направляли электронную жалобу в приёмную министра соцполитики Свердловской области.

Как ранее рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина впервые попала в поле зрения инспекторов ПДН в марте 2020 года, с тех пор неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Молодая мать часто меняет место жительства, до недавнего времени жила с детьми на улице Окунева.

«Мать троих несовершеннолетних детей состоит на учёте в полиции, в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и в медико-социальном отделении городской больницы. Накануне инспекторы ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” побывали с проверкой по новому месту жительства безответственной матери, которая перебралась к очередному сожителю. Конечно, никаких условий для проживания малолетних детей не создано. Информация о том, что дети находятся в социально опасных условиях, будет передана в органы опеки», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По итогам прокурорской проверки при наличии обоснованных причин будут приняты меры со стороны надзорного органа. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.