«Дети просят еду и спят на балконе». В Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки жалуются на многодетную соседку, которая устроила в квартире наркопритон 

В редакцию АН «Между строк» обратились жильцы дома № 13 на улице Максарёва. Неравнодушные граждане просят обратить внимание компетентных органов на их соседку, которая должным образом не следит за своими детьми. По словам соседей, у женщины трое маленьких дочек (6 лет, 3 года и 1 год), которые очень часто предоставлены сами себе, просят еду и спят на балконе. Жильцы дома уверяют, что горе-мать употребляет наркотики и спиртное, а квартира часто становится притоном. 8 августа соседи написали электронное письмо в приёмную министра соцполитики Свердловской области Андрея Злоказова.

«Просим провести проверку факта оставления детей в опасности! Дети целыми днями гуляют одни на улице. Жалуются, что они хотят кушать, спят на балконе. Мама и её друзья часто курят, из-за этого у детей болит голова. Мать у детей наркоманка, дружки её тоже наркоманят и продают наркотики прямо в квартире. Просим, заберите детей из этого притона! Кто знает, что на уме у этих наркоманов, там трое маленьких девочек. Примите меры!» — говорится в обращении жильцов дома.

В отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних АН «Между строк» отказались комментировать ситуацию.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина впервые попала в поле зрения инспекторов ПДН в марте 2020 года, с тех пор неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Молодая мать часто меняет место жительства, до недавнего времени жила с детьми на улице Окунева.

«Мать троих несовершеннолетних детей состоит на учёте в полиции, в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и в медико-социальном отделении городской больницы. Накануне инспекторы ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” побывали с проверкой по новому месту жительства безответственной матери, которая перебралась к очередному сожителю. Конечно, никаких условий для проживания малолетних детей не создано. Информация о том, что дети находятся в социально опасных условиях, будет передана в органы опеки», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».