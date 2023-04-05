В Нижнем Тагиле после изменения движения на перекрёстке улиц Индустриальной и Циолковского стали образовываться гигантские пробки

Водители и пассажиры общественного транспорта Нижнего Тагила жалуются на пробки в районе моста по улице Циолковского. Заторы, по мнению автолюбителей, появились сразу после того, как установили дорожной знак, разрешающий левый поворот с улицы Индустриальной на Циолковского через мост.

«Да, все хотели знак, разрешающий поворот к ЦУМу. Стрелки сделали, а движение с Тагилстроя сейчас встало. Вечером в час пик пробка со стороны комбината начинается прямо от ЖБИ на Балакинской. Участок в 2 с небольшим километра от НТМК до заезда на мост мы ползём теперь в 3 ряда минут 15-20. Как обычно у нас в городе: хотят как лучше, но получается чёрт знает что. Всё через страдания наши» — рассказал АН «Между строк» один из автолюбителей.

Но не все жители города негативно относятся к сложившейся ситуации. Тагильчанка Анна считает, что пробки были и до начала реконструкции моста. Из-за большого количества машин в час пик заторов не избежать

«Мне нужно было съездить утром в больницу, добиралась из центра на Тагилстрой. Не ожидала оказаться в пробке, но мы одолели её достаточно быстро, минут за 5. Когда уже ехала обратно с Тагилстроя до центра, пробка начала образовываться у заправки “Газпромнефть” на улице Индустриальной, в которой мы стояли минут 7. Все ехали на работу, машин много, поэтому особой проблемы в этом не вижу. До реконструкции моста, когда этот знак уже был, ситуация была та же», — рассказала девушка АН «Между строк».

Напомним, дорожный знак «Движение налево» установили на перекрёстке 3 апреля. Некоторые водители игнорировали ПДД, поворачивая с Индустриальной на Циолковского, тем самым создавали аварийные ситуации.