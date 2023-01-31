В Нижнем Тагиле водители-нарушители, игнорируя ПДД, провоцируют транспортный коллапс на перекрёстке Индустриальной и Циолковского

Автолюбитель из Нижнего Тагила Николай (имя изменено. — Прим. ред.) жалуется на небезопасную организацию движения на пересечении улиц Циолковского и Индустриальной. По мнению тагильчанина, некоторые водители сознательно игнорируют дорожные знаки, провоцируя тем самым транспортный коллапс.

«Я еду от ЦУМа по мосту в сторону Тагилстроя. Нашему потоку загорается зелёный, но нам ехать некуда, потому что там торчат на полдороги хвосты тех, кто, нарушая правила, поворачивает с Индустриальной налево на мост. В итоге и нам затор, и тем, кто с Тагилстроя поворачивает через рельсы налево, продолжая движение по Индустриальной, тоже затруднено движение», — рассказал АН «Между строк» Николай.

До реконструкции моста на Тагилстрой на участке дороги было разрешено с улицы Индустриальной поворачивать по светофору: два ряда направо, один — налево, на мост. После открытия моста по временной схеме движения для тех, кто едет по Индустриальной, повесили знак 4.1.2. «Движение направо».

«Раньше с Индустриальной на Циолковского мог поворачивать один ряд. Теперь, когда нельзя, поворачивают пять рядов и больше. Вопросов к водителям у меня нет: раз никто за это не наказывает, то все и ездят. Вопрос к администрации города и ГИБДД: почему нельзя вернуть прежнюю схему движения? Если пять рядов лезут, когда нельзя, то сделайте так, чтобы было можно, но в один ряд. Периодически вижу на этом месте мелкие аварии, как раз с участием тех, кто поворачивал налево», — пояснил тагильчанин.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» подтвердили, что до ремонта поворот налево на участке пересечения улиц Циолковского и Индустриальной был разрешён. Изменение организации дорожного движения произошло в связи с началом проведения дорожно-строительных работ. В отделе пропаганды ГИБДД добавили, что смена организации дорожного движения на данном участке будет рассматриваться после окончания ремонта.

«Со стороны Восточного шоссе по улице Индустриальной поворот налево запрещён в связи с заужением проезжей части и производством работ. В настоящее время все дорожные знаки на данном участке установлены по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с администрацией города. Сейчас при необходимости совершить поворот налево водитель должен действовать следующим образом: следуя по улице Индустриальной, со стороны Восточного шоссе совершить поворот направо, проехать остановку и развернуться с трамвайных путей в сторону улицы Циолковского», — пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В дорожной полиции добавили, что водители, которые осуществляют сразу поворот налево вопреки дорожному знаку 4.1.2 (движение направо), совершают административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Сотрудники ДПС при выявлении подобных нарушений привлекают водителей к ответственности, отметили в ГИБДД.