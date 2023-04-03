В Нижнем Тагиле дорожники установили знак, разрешающий поворот налево с  улицы Индустриальной на мост

Сегодня в Нижнем Тагиле установили дорожный знак, разрешающий левый поворот с улицы Индустриальной на Циолковского через мост. До реконструкции моста на Тагилстрой, на участке дороги было разрешено поворачивать по светофору с улицы Индустриальной в два ряда направо, один — налево, на мост. После открытия моста по временной схеме движения для тех, кто едет по Индустриальной, повесили знак 4.1.2. «Движение направо».

Из-за установленного знака «Движение направо» поворот налево водитель должен был осуществить следующим образом: следуя по улице Индустриальной, со стороны Восточного шоссе совершить поворот направо, проехать остановку и развернуться с трамвайных путей в сторону улицы Циолковского». Но некоторые водители сознательно игнорировали правила дорожного движения, тем сама провоцируя транспортные аварии.