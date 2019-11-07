В Нижнем Тагиле подали иск о банкротстве «Уралстроймонтажа»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве компании «Уралстроймонтаж», которая регулярно получает крупные госконтракты на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Заявление подала компания «Тагилэнергокомплект», сумма требований составляет 3,1 млн рублей, указывается в картотеке суда.

Согласно данным системы «СПАРК», «Уралстроймонтаж» получал огромные суммы на госзаказах во время нахождения на посту мэра Нижнего Тагила Сергея Носова — с 2013 по 2017 год. В 2015 году фирма получила контракт на 324 млн рублей от Минпромторга России по реконструкции аэродрома «Салка» для организации на его базе испытаний комплексов беспилотных летательных аппаратов. В 2017 году — контракты от администрации Нижнего Тагила более чем на 1,3 млрд рублей по капитальному ремонту дорог, строительству дороги в новом микрорайоне Муринские пруды и по капитальному ремонту канализации городского «Водоканала».

В этом году фирма пока получила только один подряд на 5 млн рублей на выкуп собственности администрации Нижнего Тагила.

В начале сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился расторгнуть контракты с «Уралстроймонтажом» из-за угрозы провала работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле: компания допустила множество нарушений при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской, срывая сроки работ. После угрозы разрыва контрактов подрядчик ускорил работы, однако не улучшил их качество, из-за чего не смог сдать дорогу на улице Крымской с первого раза.