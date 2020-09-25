В Нижнем Тагиле отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» самый оживлённый проспект Гальянки

В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию один из самых оживлённых проспектов Гальянки — Уральский. В этом году он был отремонтирован почти за 100 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок привели участок от пересечения Уральского и Октябрьского проспектов до улицы Бригадной. Длина отремонтированного дорожного отрезка составила около 2,7 км. На нём установили новые бордюры, восстановили ограждение, а также сделали тактильную плитку для людей, имеющих проблемы со зрением.

Ремонт Уральского проспекта не обошёлся без проблем. Многие автомобилисты жаловались на то, что строители начинали работы ближе к вечеру, когда люди возвращались с работы. Из-за этого возле Лисьей горы ежедневно образовывались большие пробки.

Напомним, всего в этом году в городе изначально планировалось отремонтировать в рамках БКАД 23 дорожных участка общей протяжённостью 30,2 км на сумму 626,1 млн рублей. Но позже муниципалитету выделили ещё 124 млн рублей для приведения в порядок ещё пяти объектов. Генподрядчиком по ремонту улиц в рамках БКАД выступает муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». Самыми последними планируется сдать те улицы, которые ремонтируют на дополнительно выделенные деньги.