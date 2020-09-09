В Нижнем Тагиле готовятся к сдаче отремонтированные в этом году в рамках нацпроекта БКАД улицы

В Нижнем Тагиле дорожники готовят к вводу в эксплуатацию улицы, которые были отремонтированы в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Позже всех сдадут те, что сделают на дополнительно выделенные летом 124 млн рублей. Напомним, всего в этом году в городе изначально планировалось отремонтировать в рамках БКАД 23 дорожных участка общей протяженностью 30,2 км на сумму 626,1 млн рублей. Но позже муниципалитету выделили ещё немного денег для приведения в порядок пяти дополнительных объектов.

«Мы на этой неделе составили график ввода оставшихся 10 объектов в эксплуатацию, – рассказал Агентству новостей “Между строк” директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. – На следующей неделе у нас намечен ввод улиц Чайковского и Горошникова, проспекта Строителей. На 23-25 сентября стоят улицы Красногвардейская и Береговая-Ударная, проспект Уральский. Тогда же где-то сдадим улицы Фестивальную и Алтайскую. Все объекты уже в высокой степени готовности. Но приёмная комиссия не может их все за один день посмотреть, поэтому распределили время, составили график».

«Мы на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской уже выставили бордюрные камни, – рассказал агентству директор “УБТ-Сервиса” Гаджи Абдулов. – С улицы Грибоедова по Пархоменко всё расфрезеровано, круговое движение на Грибоедова заасфальтировано, барьерка на нём поменяна. На следующей неделе начнём асфальтировать оставшийся участок до Пархоменко. Потом пойдём в сторону улицы Фрунзе. Сдадим улицу Серова до 10-15 октября».

Напомним, в этом году генподрядчиком по ремонту улиц в рамках БКАД выступает муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой».