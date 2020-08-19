В Нижнем Тагиле на ремонт улицы Серова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дорогие» потратят почти 70 млн рублей

Ремонт участка улицы Серова (от Фрунзе до Первомайской) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обойдётся в 67,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии Нижнего Тагила. 63,3 млн рублей поступят из федерального бюджета, почти 4 млн рублей необходимо выделить из местной казны. Дорогу сделают в этом году, на ней заменят свыше 50 тысяч асфальтобетонного покрытия.

На приведение в порядок улицы Заречной потратят 24,5 млн рублей, улицы Цементной (от Восточного шоссе до Проезжей) — почти 15,3 млн рублей, части Черноисточинского шоссе — 14,5 млн рублей, улицы Карла Либкнехта (от Победы до Жуковского) — 10,1 млн рублей. Всего на ремонт пяти улиц в Нижнем Тагиле по программе БКАД направят 124 млн рублей из федерального бюджета и 7,6 млн рублей из местного. Ремонтные работы на дополнительных объектах уже ведутся.

Напомним, всего в городе в этом году приведут в порядок в рамках БКАД 28 улиц. Генподрядчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Более десяти дорожных участков уже сдано в эксплуатацию.