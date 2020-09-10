​​​​​​​В Нижнем Тагиле отменили репетицию парада Победы 10 сентября

Администрация Нижнего Тагила решила отменить намеченную на 10 сентября репетицию парада Победы на проспекте Ленина. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Причины отмены мероприятия не уточняются.

Напомним, парад военной техники пройдёт с 11:00 в Нижнем Тагиле 12 сентября. В нём, в частности, примут участие две боевые машины на базе платформы «Армата». Всего по проспекту Ленина в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 29 единиц военной техники. В день самого парада будет перекрыта часть центральных улиц.