12 сентября «Армата» впервые пройдёт по центральной улице Нижнего Тагила

В параде военной техники, который состоится 12 сентября в Нижнем Тагиле, впервые примут участие две боевые машины на базе платформы «Армата», сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»). Кроме танка Т-14 и тяжёлой БМПТ Т-14, в колонне пройдут основные боевые танки ВС РФ: Т-72Б3М, Т-90С и Т-90М, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и две инженерные машины разминирования. По традиции колонну возглавит легендарный Т-34.

Всего по проспекту Ленина в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 29 единиц военной техники. По информации пресс-службы тагильской мэрии, первые боевые машины прибудут к месту сбора на проспекте Ленина в 3:00. К 10:00 все приготовления завершатся. В 11:00 начнётся само торжественное мероприятие. Также в прохождении примет участие военная техника Тагильской ракетной дивизии в количестве 10 единиц, отряда специального назначения «Урал» (6 единиц) и Нижнетагильского ОМОН (4 единицы).